Sharon Doorson zwanger van eerste kindje

Frank Masmeijer mag kerst in vrijheid vieren

15:03 Frank Masmeijer (56) mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. De voormalige quizmaster werd eind oktober veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. De rechter in België achtte bewezen dat Masmeijer betrokken is geweest bij de drugssmokkel van 467 kilo cocaïne en wilde Masmeijer onmiddellijk achter de tralies. De oud-presentator bleef in vrijheid, die volgens zijn Nederlandse advocaat mr. Knoops niet vanzelfsprekend was.