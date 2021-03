Sharon Osbourne stopt door ophef na meer dan tien jaar met The Talk

video Jeroen van der Boom reageert met zelfspot op kritiek Veronica Inside: ‘Huil mezelf zowat in slaap’

26 maart Jeroen van der Boom heeft met zelfspot gereageerd op de kritiek die hij regelmatig krijg in Veronica Inside. De heren van het praatprogramma steken niet onder stoelen of banken dat ze de liedjes van Jeroen van der Boom in het programma Hoge Bomen ver ‘over de top’ vinden. Telkens als het lied van Van der Boom over Louis van Gaal voorbij komt, kunnen Van der Gijp, Genee en Derksen hun lach niet bedwingen.