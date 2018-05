Shawn Mendes in maart terug naar Ziggo Dome

Het optreden maakt deel uit van Shawns nieuwe wereldtour The Tour. Vorig jaar mei stond hij ook al eens in de Ziggo Dome. De pas negentienjarige Shawn Mendes scoorde in de afgelopen jaren verschillende grote hits. Nummers als Stitches, Mercy, Treat You Better en There's Nothing Holding Me Back leverden hem wereldwijd noteringen in de hitlijsten op. Wanneer de kaartverkoop begint, is nog niet bekend.