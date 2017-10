Shawn Mendes treedt op tijdens MTV EMA

Filmdiva Danielle Darrieux (100) overleden

11:40 De Franse actrice Danielle Darrieux is op honderdjarige leeftijd overleden in haar woonplaats Bois-le-Roi, melden Franse media. Ze gold als een ware filmdiva die al in 1931, toen ze veertien jaar oud was, haar filmdebuut maakte in de rolprent Le Bal.