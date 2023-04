Shrek 5 met originele stemmencast zeer aannemelijk: ‘Acteurs zijn enthousiast’

Films en spin-offs

De eerste film van Shrek ging in 2001 in première en vertelt het verhaal van het groene moerasmonster Shrek (met de stem van Meyers) die prinses Fiona (Diaz) uit haar hoge toren moet redden. Onderweg raakt hij bevriend met de ezel Donkey. In totaal zijn er vier films over Shrek gemaakt, waarvan de laatste in 2010 verscheen. Ook kwamen er twee spin-offs over de gelaarsde kat (Puss in Boots, ingesproken door Antonio Banderas).