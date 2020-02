Sidekick Kaj van der Ree: Zijn ontslag is een heftige strafmaat

Kaj werd vorige maand ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jonge vrouwen op social media maakten er melding van dat ze op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de presentator en youtuber hadden ontvangen. BNNVara stopte per direct met het tv-programma Proefkonijnen, waarvan hij medepresentator was, en zijn radioshow.



Ruud, die samen met hem het 3FM-programma Skaj is the Limit maakte, was op dat moment in het buitenland. ,,Dus ik had de hele rel niet meegemaakt", aldus Ruud in het NPO Radio 1-programma Miss Podcast van Mischa Blok. Volgens hem ondervindt iedereen schade van het verhaal.



Of het terecht is dat Kaj de laan uit is gestuurd, weet Ruud niet. ,,Ik weet niet alle ins and outs van wat hij allemaal gedaan zou hebben", zei hij. ,,Wat ik wél weet is dat het veel complexer is dan dit in twee zinnen te kunnen beantwoorden." Hij vraagt zich dan ook af of het een goede beslissing is. ,,Je zegt tegen iemand: dat leven dat je nu voor ogen had, dat stopt. Maak een nieuw leven, want je loopt hier nog even rond. Dat vind ik een heftige strafmaat voor wat je ook doet.”