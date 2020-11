Sidekicks Ruud de Wild stoppen per direct met show: ‘Geen mogelijkheden’

Thijs Maalderink en Cielke Sijben, de sidekicks van Ruud de Wild, zijn per direct gestopt bij het KRO-NCRV-programma De Wild in de Middag . Dat bevestigt de omroep naar aanleiding van een bericht van het platform Radiofreak .

,,De ambitie is om begin volgend jaar met een nieuw format voor De Wild in de Middag te komen waar meer mensen aan deelnemen in wisselende samenstelling. Om die reden is besloten om de contracten van Cielke en Thijs niet te verlengen”, luidt de verklaring van de omroep. De sidekicks werden woensdagmiddag over het besluit geïnformeerd. Gisteren werd besloten dat ze per direct stoppen met het programma.

Sijben is al sinds januari 2017, toen De Wild met zijn middagshow op Radio 2 begon, te horen. Maalderink kwam daar eind 2018 bij. De twee worden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren, maar er is voor hen geen nieuwe plek bij de omroep. ,,Op korte termijn zien we voor Cielke en Thijs bij KRO-NCRV helaas geen mogelijkheden, maar we gaan graag met Cielke en Thijs in gesprek als die zich in de toekomst wel voordoen.”

Sijben en Maalderink kwamen afgelopen zomer in het nieuws toen De Wild tijdens zijn uitzending besloot een plexiglasscherm uit zijn studio te verplaatsen. De schermen werden geplaatst als coronamaatregel, maar volgens De Wild ‘helpt dat allemaal toch niet meer’. Na ingrijpen van zendermanager Peter de Vries werd het scherm terug geplaatst.

Vorige week werd bekend dat uitgerekend Ruuds vriendin Olcay Gulsen het coronavirus heeft. Het nieuwe radioprogramma Wild in het weekend: Ruud vs Olcay dat het stel vanaf afgelopen vrijdag voor Radio 2 zou gaan maken, is uitgesteld. Wanneer het programma alsnog te horen is, is niet bekend.

Volledig scherm Cielke Sijben pakt een plexiglasscherm aan van collega-sidekick Thijs Maalderink tijdens de uitzending van De Wild in de Middag. © NPO Radio 2

