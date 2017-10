Simon Cowell belandt in ziekenhuis na val van trap

Cowell werd met een brace om zijn nek uit zijn woning gehaald. Volgens de getuige is hij nu stabiel en wordt er onderzoek gedaan naar botbreuken of andere verwondingen. ,,Het was een hele enge ochtend. Simon liep vanmorgen vroeg de trap af om koffie te maken. Hij kon niet slapen", weet de persoon in kwestie. ,,Hij viel vermoedelijk flauw en is daardoor van de trap gevallen."



Het is niet duidelijk of Lauren Silverman, de vriendin van Cowell, en zijn zoon Eric aanwezig waren bij het ongeval. Ook is er nog niets bekend over opgelopen letsel.