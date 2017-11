Simone Kleinsma is niet de enige met soms een black-out op het podium

Daar stond ze dan, tijdens een voorstelling van de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Simone Kleinsma wilde het couplet inzetten van het emotioneel beladen Zonder jou, maar plots was ze haar tekst kwijt. ,,Ik wacht even, ik raak niet in paniek, maar nee, nog niet, dat duurt een eeuwigheid natuurlijk, ik denk dit wordt gênant, er zitten achthonderd mensen naar me te kijken en er gebeurt niks. Ik denk ik moet ‘aflopen’, dat is me in al die veertig jaar nog nooit overkomen’’, vertelde ze gisteravond in het door Cornald Maas gepresenteerde programma Volle Zalen.

Simone, die afgelopen voorjaar haar man Guus Verstraete verloor, werd naar eigen zeggen gered door haar medespeler William Spaaij. Hij speelt Annies zoon Flip van Duyn. Kleinsma: ,,Ik hoop niet dat het me nog een keer overkomt. Mensen zullen wel iets hebben gevoeld, maar ze kunnen ook denken ‘goh, wat neemt die vrouw een prachtige pauze’.’’

Adele

Het overkomt de grootste artiesten. Bij een concert in Kopenhagen vorig jaar vergat Adele de tekst van Rolling in the deep, een van haar grootste hits. Ze vloekte wat en begon opnieuw – het publiek kon er hartelijk om lachen. ,,Dat is de manier om ermee om te gaan’’, zegt musicalacteur Tony Neef, die nu met liedjesprogramma Weet je nog wel op het podium staat. ,,Vroeger stierf ik duizend doden bij het idee van een black-out. Nu denk ik: kan gebeuren. Maar dat gevoel heeft even moeten rijpen.’’



Een black-out op het podium leidde voor de Nederlandse zangeres Berget Lewis onlangs tot uitschakeling in de Britse versie van de X Factor, maar vaak heeft het publiek het niet eens door, zegt Neef. ,,Toen ik de – zeg – 660ste voorstelling van Miss Saigon speelde, was ik midden in een liedje ineens bezig met de boodschappen van morgen. Ik wist mijn tekst niet meer, maar ben vol in de emotie gaan zitten – dat kan bij musical. Na afloop schaamde ik me rot, maar fans die me aanspraken zeiden dat ze vonden dat ik er juist zo enorm goed in zat, die avond.’’

Energie