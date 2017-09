Simone Kleinsma over overlijden man: Er is geen handboek voor

Kleinsma, die de hoofdrol speelt in Was getekend, Annie M.G., verloor in maart haar man Guus Verstraete. Presentator Matthijs van Nieuwkerk vraagt hoe het nu met haar gaat. ,,Het gaat redelijk", bekent de weduwe. ,,Ik doe mijn best, er is geen handboek voor. Eigenlijk hobbel ik maar wat."



,,De productie van Was getekend, Annie M.G. stond al vast", vervolgt ze. ,,Ze vroegen me of ik het wilde uitstellen, maar ik weet uit ervaring dat het toch wel helpt om aan de slag te gaan. Ik was blij dat ik de eerste maanden niets anders had dan rouwen. Ik deed eigenlijk maar wat. Het gebeurt en opeens staat je leven op z'n kop.''



Paul de Leeuw, die tafelheer was bij de uitzending, vindt het knap hoe Simone zich er de afgelopen maanden doorheen heeft gesleept. ,,Ik heb zoveel respect voor hoe je het doet. Je moet het toch alleen doen. Niemand kan haar helpen. Je kunt er alleen maar voor haar zijn en liefde geven.'' In De Leeuw zijn geval was dat veel koken en veel lekkere dingen kopen. ,,Ik had de bijnaam Rouwkok.''



Binnenkort staat Kleinsma in het DeLamar theater in Amsterdam. ,,En dat is ook nog een dingetje. We hebben natuurlijk afscheid genomen van Guus daar.'' Volgens Simone is Guus bij haar. ,,Hij stuurt me, hij geeft me kracht. Gelukkig voel ik het.''