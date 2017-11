Simone Kleinsma 'vrij emotioneel' na black-out op toneel

,,Ik wil het couplet inzetten maar ik weet het niet meer. Ik wacht even, ik raak niet in paniek, maar nee, nog niet, dat duurt een eeuwigheid natuurlijk, ik denk dit wordt gênant, er zitten achthonderd mensen naar me te kijken en er gebeurt niks. Ik denk ik moet 'aflopen', dat is me in al die veertig jaar nog nooit overkomen.''

Een leven alleen

Kleinsma gaat in het programma ook in op het afscheid van haar man Guus Verstraete, die in maart overleed. ,,Het leven is niet zo leuk meer als voorheen. Ik verveelde me nooit, had altijd dingen te doen, en nu, ja voor wie? Wat ik moet leren is een leven alleen.''



Ze staat bijna elke avond op de planken als schrijfster Annie M.G. Schmidt, een rol die haar enigszins helpt bij de verwerking van haar verdriet. ,,De rol van Annie is troostend'', zegt ze. ,,Ondanks dat er ook heel veel lach en lol in deze voorstelling zit, gaat Annie ook door het diepe. Dat is prettig om te doen, wat dat betreft komt deze rol voor mij op het goeie moment. Een luchtige komische rol zou nu zó ver van mij af staan."



Zo komt het plezier in haar werk langzaam maar zeker weer terug. ,,Dan denk ik als ik 's ochtends net ben opgestaan 'hè lekker, we mogen weer vanavond'. Dat ik er niet meer tegenop zie.''