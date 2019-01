Singer-songwriter Duncan Laurence namens Nederland naar Songfestival

Bohemian Rhapsody brengt recordop­brengst op van 17 miljoen

16:39 De Queen-film Bohemian Rhapsody is in de top 5 van best verdienende bioscoopfilms in Nederland aller tijden binnengekomen. Met een opbrengst van bijna 17 miljoen euro tot nu toe heeft de film over het leven en werk van Freddie Mercury de megahit Gooische Vrouwen 2 ingehaald. Dat maakte distributeur 20 Century Fox bekend.