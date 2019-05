Single met alleen fluitende vogels verovert elfde plek in Britse hitlijst

Het gaat om een lied dat in april, inclusief videoclip waarin kunstig met handen vogels worden nagedaan, in opdracht van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) op YouTube werd gezet. De Britse organisatie voor de bescherming van vogelsoorten wil met het filmpje aandacht vragen voor de 25 bedreigde vogelsoorten in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de organisatie zijn sinds 1966 al meer dan veertig miljoen vogels in Groot-Brittannië, Schotland en andere gebiedsdelen verdwenen. ,,Luister nog maar even naar ze! Straks is het misschien doodstil”, luidt de ondertitel van Let Nature Sing.

Om de met uitsterven bedreigde soorten te redden, is de RSPB met het lied een inzamelingsactie begonnen. Wie het nummer via iTunes of Google Play en andere muziekstreamingdiensten zoals Spotify, Apple Music, Tidal of Deezer koopt, draagt bij aan het initiatief. ,,Help ons om in de Top 10 te komen en geschiedenis te schrijven”, meldt de club vandaag op de eigen site. Mocht het lied op een eerste plek belanden, dan is het de eerste keer in de muziekhistorie dat vogelgeluiden een nummer 1-hit zijn.

Volgens de RSPB is het 2.30 minuten lange nummer in geen geval doorsnee gefluit van vogels. Het blijkt wel degelijk om een echte compositie te gaan waarbij vogelgeluiden als ‘instrumenten’ zijn gebruikt. De melodie is bedacht door Bill Barclay – muziekdirecteur bij theater Shakespeare’s Globe – en de Britse folkmuzikant Sam Lee. Martin Harper, baas bij de RSPB en initiatiefnemer van het bijzondere project, is blij met alle positieve respons. ,,Let Nature Sing is een krachtige, bitterzoete boodschap over dat de natuur die prachtig én in gevaar is.”