Sinterklaas welkom geheten bij Grotepietenhuis

De aankomst van Sinterklaas was dit jaar omgeven met mysteries. De hele week was het in het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp de vraag waar Sint toch was. Gelukkig konden kinderen vrijdag al opgelucht ademhalen: hij was op eigen houtje al in het Grotepietenhuis gearriveerd. Of de pakjesboot met alle pieten het op tijd haalt, is nog altijd spannend. Veel onderdelen van het vaartuig bleken van chocolade waardoor de boot al geregeld stil kwam te liggen.