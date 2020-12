Sipke Jan Bousema in ziekenhuis met hartproblemen: ‘Blij dat ze me hebben gehouden’

Vader (86) van Glennis Grace overleden: ‘Mijn hart is in duizend stukjes’

2 december Eddie Batta (86), de vader van Glennis Grace, is afgelopen nacht overleden. Dat meldt de zangeres op Instagram. Hij was de afgelopen weken nog meermaals te zien in haar vlogs, waarin Glennis ook eerlijk was over hun moeilijke relatie.