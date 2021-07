Situatie acteur Bob Odenkirk stabiel na ‘hart gerelateerd ongeval’ op set

metalscene geschokt Me­de-oprichter (46) Slipknot plotseling overleden: ‘Onbe­schrijf­lijk verdriet’

27 juli De bekende Amerikaanse metaldrummer Joey Jordison, oprichter en voormalig bandlid van Slipknot, is maandag plotseling in zijn slaap overleden. Dat maakt zijn familie in een verklaring bekend, meldt Blabbermouth. Jordison is 46 jaar geworden.