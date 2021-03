Situatie thuis verslechterd: Ruud de Wild weer teruggebracht naar ziekenhuis

Vervelend nieuws voor Radio 2-deejay Ruud de Wild. Nadat hij was ontslagen na zijn operatie vanwege darmkanker, is hij zojuist weer met de ambulance terug naar het ziekenhuis gebracht.

Dat meldt de manager van De Wild zojuist. Zijn situatie is verslechterd. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De deejay wordt onderzocht door zijn artsen.

Eerder vanochtend deelde zijn vriendin Olcay Gulsen nog heugelijk nieuws. ,,Goed nieuws lieve mensen! Ruud is weer thuis en mag de komende maanden thuis gaan herstellen”, schrijft ze in haar stories. De radio-dj moet naar verwachting drie maanden revalideren. Dat vertelde hij toen hij een week geleden in zijn eigen radioshow op NPO Radio 2 bekendmaakte al een aantal maanden darmkanker te hebben.

De Wild is er naar eigen zeggen vroeg bij. Vorige week werd hij geopereerd, dit was zijn tweede operatie en die is succesvol verlopen. ,,Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur maar het is allemaal gelukt!”, schreef Olcay, die geregeld updates geeft van het medische traject.

De 51-jarige NPO Radio 2-dj wordt tijden zijn herstel vervangen door Eddy Keur.

