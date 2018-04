Sjoukje Hooymaayer ziet af van behandelingen tegen eierstokkanker

Sjoukje Hooymaayer, bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in hitserie Zeg 'ns Aaa , heeft besloten zich niet verder te laten behandelen aan een ver gevorderd stadium van eierstokkanker. De 77-jarige actrice, die haar rol in de musical My Fair Lady vorige week neerlegde vanwege haar ziekte, laat in een ontroerende brief weten af te zien van 'zware en ingrijpende behandelingen'.

Volgens Hooymaayer, zo schrijft ze in een officiële verklaring die vandaag door haar goede vriend en theaterproducent Hans Cornelissen is vrijgegeven, is de kans op genezing minimaal omdat de bij haar geconstateerde ziekte veel ernstiger is dan aanvankelijk werd aangenomen. ,Daarom heb ik besloten af te zien van behandelingen.'' En: ,,Het leven moet worden gevierd.''

Ze meldt verder: ,,Ik voel me gekoesterd in de liefde en aandacht van mijn kinderen, familie, vrienden en collega's. Ik realiseer me dat er vrijwel niemand is die in zijn of haar familie, of naaste omgeving, niet iemand kent die door deze ziekte getroffen is en ik wens al diegenen sterkte.'' Ondanks haar ziekte neemt de actrice nog geen afscheid van het publiek. ,,Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega's. Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre (levensvreugde, red.) Het leven moet geleefd en gevierd worden."

Hooymaayer en haar naasten willen in alle rust proberen verder te gaan met haar leven. ,,Ik hoop dat men mijn privacy en die van mijn familie wil respecteren.'' Hans Cornelissen, zo vertelde hij vanmorgen aan deze site, verwacht dat Hooymaayer volgende maand toch weer op het podium kan staan. De actrice heeft aangegeven haar rol in My Fair Lady nog één keer of misschien iets vaker te willen spelen.

Cornelissen maakte anderhalve week geleden het slechte nieuws over Hooymaayer bekend. ,,De ziekte is enige dagen geleden ontdekt. Momenteel wordt door de artsen een behandelplan opgesteld'', vertelde hij. Maar dat laatste wil de actrice dus niet meer. Volgens Cornelissen werd Hooymayer door het publiek omarmd. ,,Ze genoot ervan weer op de planken te staan en heeft een warme en hechte band opgebouwd met alle collegae. We leven vanzelfsprekend allemaal zeer met haar mee.''

Hooymaayer, bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in hitserie Zeg 'ns Aaa, maakte na een afwezigheid van 12 jaar haar rentree op de Nederlandse podia met haar vertolking van de rol van Mrs. Higgins in de musicalproductie My Fair Lady. ,,Dit verleer je nooit'', liet ze in november weten tijdens de galapremière. ,,Het is als fietsen of zwemmen. Als je dat eenmaal geleerd hebt, dan doe je dat zo weer.'' Ze prees de professionele cast. ,,We hebben heel harmonieus gewerkt. En het was heel ontspannen.'' Hooymaayer deelde haar rol vanaf de première met actrice Gerrie van der Klei, die de rol nu fulltime overneemt.

