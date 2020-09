Slanke Adele schreeuwt het uit in hilarisch schrikfilmpje met vriendin Nicole Richie

,,Boe!’’ riep Nicole, die zich voor het oog van de camera had verstopt op de grond in de keuken, vermoedelijk in het huis van Adele. De flink afgeslankte zangeres, die duidelijk niets had zien aankomen, schreeuwde het uit van schrik. Nadat ze enkele seconden op adem was gekomen, duwde ze Richie plagerig tegen de grond. ,,For fuck’s sake’’, beet de zangeres haar toe, vrij vertaald ‘godverdomme’.