Slavernij-protest verstoort college voor Amalia op Aruba, demonstrant weggeleid

Tijdens het college over Caribisch recht, met Amalia en haar ouders als toehoorders, stond Sint Jago (54) plotseling op en begon ze te zingen. ,,Dat was een slavenlied, zoals ik ook in rood en wit, de kleuren van het slavernijprotest gekleed ben. Dat heeft niemand doorgehad’’, stelde Sint Jago in gesprek met deze site, na haar verwijdering uit de zaal.

Sint Jago is naast rechtenstudent ook actief binnen de Arubaanse politieke partij Pueblo Prome en strijdt voor herstelbetalingen voor de slavernij.

,,Ik heb een manifest bij me dat ik graag aan de koning had willen overhandigen, maar daar was geen mogelijkheid voor. Wij willen dat de koning excuses maakt voor de slavernij en niet premier Rutte. De koning heeft ook in Indonesië excuses gemaakt voor het geweld aldaar, waarom doet hij dat niet voor de misdaden tegen de menselijkheid die hier zijn gepleegd? Ik had na het lied graag nog een gedicht voorgelezen, dat begint met de zin: ,,Geen koninklijk excuus, maar wel een koninklijk bezoek, het zal onze mond niet zemen.’’

Geen gesprekken over politieke onderwerpen

Voor het begin van het college werd de studenten duidelijk gemaakt dat er geen gesprekken over politieke onderwerpen met de Oranjes gevoerd konden worden. Sint Jago: ,,Ik heb vrijheid van meningsuiting, ook hier. Maar deze actie zullen ze niet waarderen hier op de universiteit, ik hou er rekening mee dat ik mijn studie hier nu moet staken. Ik vond het doodeng om te doen, maar het was een vredig protest.’’

Ook maandag, op de eerste dag die de Oranjes op Aruba doorbrachten, was protest tegen de koninklijke familie. Vier demonstranten stonden toen langs de weg in het dorp San Nicolas, om te demonstreren tegen de status van de inheemse bevolking van Aruba en de luchtkwaliteit op het eiland. Staatssecretaris Van Huffelen stapte op deze mensen af om hun petitie in ontvangst te nemen.

Dinsdagavond wordt het bezoek aan de Oranjes aan Aruba afgesloten met een groot festival in Oranjestad, woensdag varen ze per marineschip naar Curaçao om hun reis over de Antillen daar te vervolgen.

