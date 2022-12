Slimste mens scoort topcijfers, Herman van der Zandt doet Matthijs van Nieuwkerk vergeten bij Top 2000 a gogo

De terugkeer van De slimste mens is een groot succes te noemen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Met 1,9 miljoen kijkers was het meteen het best bekeken programma van tweede kerstdag. Toch zijn de cijfers van de aftrap op NPO 1 vrijwel gelijk aan die van eerdere winterseizoenen van het spelprogramma, dat toen nog op NPO 2 werd uitgezonden.



Philip Freriks en Maarten van Rossem worden met het 21ste seizoen voor het eerst op NPO 1 uitgezonden en er is een nieuw decor. De spelshow is daarnaast niet meer vijf, maar slechts vier dagen per week te zien. Parlementair verslaggever Ron Fresen, paralympisch kampioen Marlou van Rhijn en actrice Anniek Pheifer waren de kandidaten in de eerste aflevering.

Herman van der Zandt

Nog een nieuwkomer op NPO 1: de Top 2000 a gogo. Herman van der Zandt nam de presentatie over van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zag af van het presenteren na een publicatie in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag van hem achter de schermen bij De wereld draait door.



De muziekquiz redt het prima zonder zijn vorige gastheer. Met 1,07 miljoen kijkers was de Top 2000 a gogo het op twee na best bekeken programma van de avond. De eerste aflevering van het programma haalde de afgelopen jaren, toen nog op NPO 3, niet deze cijfers. De eerste aflevering in 2021 werd gezien door 605.000 mensen. In 2020 trok de aftrap van de show op tweede kerstdag 635.000 kijkers. In 2019 lag dit aantal op 819.000.

Op de tweede plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek stond het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,6 miljoen mensen voor inschakelden. De kerstspecial van Oh wat een jaar op RTL 4 trok 681.000 belangstellenden. SBS 6 moest het doen met 492.000 geïnteresseerd voor Kerst met de familie Gillis.

