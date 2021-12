Slimste Mens trapt af met meer kijkers dan vorige reeksen

Voor het eerst in drie seizoenen zat er weer publiek in de studio. De afwezigheid van publiek had Maarten van Rossem wel gemist. ,,Ik vond het wel jammer, het is per slot van rekening toch een vorm van entertainment wat wij doen. Het is fijn om de Hamlet te spelen maar als dan niemand kijkt is het een beetje raar.” Philip Freriks reageerde daarop met de woorden: ,,Het is lekker als er een beetje reactie komt.” Waarop Van Rossem bevestigend knikte. ,,Precies.”