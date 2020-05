Slimste mens zonder publiek, Philip Freriks komt per boot van Corsica

Aan één aspect zullen de kijkers van De slimste mens even moeten wennen: er zit geen publiek meer in de studio achter Maarten van Rossem en Philip Freriks. Volgens een woordvoerster van Kro-Ncrv is dat een van de noodzakelijke aanpassingen om het programma in coronatijd in juni, een maand voor uitzending, te kunnen opnemen. De stoelen van de kandidaten worden wat verder uit elkaar gezet en er zullen in de studio niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.

Een praktisch bezwaar dat nog moest worden opgelost: presentator Philip Freriks verblijft in zijn huis op Corsica en kan per vliegtuig het eiland nog niet af. ,,Eerst leek het erop dat ik vanaf 1 juni met Air Corsica naar Parijs zou kunnen vliegen, maar dat blijkt niet het geval’’, zegt Freriks over de telefoon. ,,We hebben toch een oplossing gevonden, we gaan met de nachtboot. Dat vind ik in deze tijd eigenlijk nog een veiliger idee dan met het vliegtuig. We hebben een hut om in te slapen, de volgende ochtend zijn we dan in Marseille.’’

Quote Het is alleen verboden om onderweg in België te stoppen om te tanken of te plassen

Vanaf die havenplaats reist Freriks per trein naar Parijs, waar hij de auto neemt. ,,Met een verklaring van de omroep kunnen we de grenzen passeren, het is alleen verboden om onderweg in België te stoppen om te tanken of te plassen. Maar zo groot is België niet, dat moet lukken.’’

Hoewel Freriks (75) net als Van Rossem (76) in de risicogroep zit, twijfelde hij niet lang om te beginnen aan een nieuwe reeks van de populaire kennisquiz op NPO 2. ,,Ik doe hier ook boodschappen, je kunt moeilijk de hele dag in bed blijven liggen. Dat is ook niet gezond. Ik ga ervan uit dat het met de veiligheidsprotocollen wel goed zit.’’



De eerste uitzending van De slimste mens is op 13 juli.