Smeris-acteurs Jeroen en Dennis: ‘We denken mee en bemoeien ons met alles’

Clouseau-zan­ger Koen Wauters gaat na huwelijk van 16 jaar scheiden

18 januari Clouseau-zanger Koen Wauters (52) en zijn 40-jarige echtgenote Valerie De Booser hebben besloten hun huwelijk te beëïndigen. De twee Vlamingen, getrouwd in 2004, deelden in totaal 17 jaar lief en leed. ,,We zijn uit elkaar gegroeid”, meldt Wauters die in Nederland doorbrak met de megahit ‘Daar gaat ze’.