Sneer NikkieTutorials in DWDD naar Ellen DeGeneres nu internationaal nieuws

Nikkie de Jager vertelde in februari bij DWDD met weinig plezier terug te kijken op haar bezoek aan de Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. Ze was daar te gast om te praten over haar coming out als transgender. De YouTube-ster voelde zich totaal niet welkom en op haar gemak gesteld door Ellen. ,,Kijk het is bijvoorbeeld heel leuk dat jij vooraf wel hallo komt zeggen’’, zei ze tegen Matthijs van Nieuwkerk. ,,Ik ben hier in programma’s geweest en in andere landen, maar dat is gewoon een hele andere wereld. Het is een ‘tikkie’ afstandelijker.”



Die uitspraken komen in een ander daglicht te staan na een tsunami van onverbloemde tweets de afgelopen weken. Die maakte in één klap een einde aan het menslievende en sociale imago van de 62-jarige Amerikaanse presentatrice. De discussie begon bij de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter en een tweet die hij de wereld in stuurde waarin hij stelde dat ‘we op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig hebben.’ ‘Je weet wel, dat waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!’