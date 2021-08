Snelle pimpt z’n racebolide en steunt ouders Pleun (7) in strijd tegen ongeneeslijke ziekte: ‘Dit gaat opvallen’

Zijn Audi R8 was rood, maar rijdt vanaf vandaag rond in de regenboogkleuren. Met de opmerkelijke metamorfose van zijn bolide wil zanger Snelle opvallen op de weg. Niet voor hemzelf, maar om meer aandacht te trekken voor de strijd tegen de dodelijke stofwisselingsziekte Batten.

Pleun (7) uit Deventer lijdt aan de zeer zeldzame ziekte en haar aangrijpende verhaal inspireerde Snelle tot de actie. ,,Mooi dat hij zich zo wil inzetten.”



En daar draait Snelle donderdagmiddag het terrein van Meadow op, de horecagelegenheid op het Deventer stadsstrand. Mét Pleun in de bolide, die is omgetoverd in de opvallende regenboogkleuren.

Die kleuren zijn min of meer het symbool geworden voor de strijd van Pleun en haar ouders Koos en Evelien Janssen tegen batten. De ziekte is keihard: het is met de huidige stand van de medische wetenschap onvermijdelijk dat patiënten op jonge leeftijd overlijden.



Het Deventer stel zet alles op alles voor meer onderzoek, zodat uiteindelijk meer behandeling mogelijk is en wie weet ooit genezing.

Volledig scherm Bijzondere band: Snelle en Pleun. © Ronald Hissink

Een van de acties om geld voor onderzoek bij elkaar te halen is Pleuns Regenboogijsje, dat ze een tijdje terug lanceerden. Een ijsje bedacht door Pleun, vormgegeven in haar favoriete, vrolijke kleuren.



Handgemaakt bovendien én voor het goede doel. Een deel van de verkoop gaat naar stichting Beat Batten. Het ijsje, ontwikkeld met ijsspecialist Matthijs Maassen, wordt door steeds meer horecaondernemers verkocht.

Media-optredens

Snelle maakte als bezoeker van Meadow kennis met Pleun en haar ijsje. De zanger, tegenwoordig inwoner van Gorssel, wilde ook iets doen. Hij werd onlangs al ambassadeur van het ijsje, promoot dat in zijn media-optredens en rijdt nu dus ook in een Audi in regenboogkleuren. Om meer aandacht voor de ziekte van Batten te creëren en het ijsje meer bekendheid te geven.

Nieuwe look

Geen moment heeft Snelle (echte naam Lars Bos) getwijfeld om het populaire rood in te ruilen voor de opmerkelijke nieuwe look van zijn sportauto. ,,Dit gaat wel opvallen ja en dat is nu net de bedoeling.”



Het is mooi om te zien hoe natuurlijk de twee met elkaar omgaan. Het vrolijke meisje, dat nauwelijks meer iets kan zien, geniet met volle teugen: een bijzondere vriendschap.

Bekijks

Bij het eerste ritje, vanmiddag met het ontwerp kakelvers op de auto aangebracht, trekt de wagen meteen bekijks. Wie de auto ziet, weet direct dat Snelle in de buurt is, dat wel. Een nadeel? Nee, reageert Snelle, mensen spotten een bekende Nederlander uiteindelijk toch wel. Met of zonder opvallende auto.



Vader Koos is blij met alle steun. ,,Mooi dat Snelle uit zichzelf dit heeft bedacht en zo het ijsje bij nog meer mensen en ondernemers onder de aandacht wil brengen.”



Er is nog meer in aantocht. Achter de schermen werkt het stel aan onder meer een kledinglijn. De opbrengst daarvan gaat ook naar stichting Beat Batten.

Wat is de ziekte van Batten?



De eerste symptomen bij kinderen met de ziekte van Batten openbaren zich vanaf ongeveer het vijfde levensjaar. Een opeenstapeling van problemen kan dan volgen, zoals ernstig verlies van het gezichtsvermogen, aanvallen van epilepsie, geheugenverlies en dementie. Kinderen komen in een rolstoel terecht en kunnen op termijn niet meer communiceren. In Nederland hebben zestig kinderen de ziekte.



Stichting Beat Batten zet zich in voor onderzoek naar behandeling, genezing en voorlichting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.