Snelle scoort zesde(!) Top 40-hit in 2020 met duet Ronnie Flex

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 43. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 5 zittenblijvers, 14 zakkers en 17 stijgers.

In de schuur

Tot vandaag was Dua Lipa de enige act die in 2020 zes Top 40-hits op haar naam wist te schrijven. Deze week krijgt ze gezelschap van twee andere namen, waaronder Snelle. Behalve Ze Kent Mij kwamen dit jaar alle hits van Snelle in de top 10 terecht, met daarbij ook de nummer 1-hits Smoorverliefd en 17 Miljoen Mensen. Zijn nieuwste track is een samenwerking met Ronnie Flex. Eerder dit jaar bleef Venus, de track van Frenna waarop het tweetal ook te horen was, steken in de Tipparade. Nu lukt het ze samen door te stomen naar de Top 40. In De Schuur komt de lijst binnen op nummer 33.

Lonely

Justin Bieber heeft de draad weer opgepakt. Na slechts één Top 40-hit in 2018 en drie in 2019 is hij, net als Snelle, alweer toe aan zijn zesde van 2020. Met dat aantal evenaart hij zijn meest succesvolle jaar, 2016, waarin hij ook zes Top 40-hits wist te scoren. Toen stonden er echter vier van die hits op nummer 1: What Do You Mean?, Sorry, Love Yourself en Cold Water. Die eerste nummer 1 van 2020 is er nog niet. Wel zijn er twee kanshebbers: Holy klimt naar nummer 5 en Lonely is, op nummer 30, de hoogste nieuwe.

Let’s Love

Afgelopen week schoof David Guetta aan bij Eva Jinek en daar werd hij verrast met een Top 40 Award. De Franse dj en producer kreeg die onderscheiding als meest succesvolle artiest van de 10’s én omdat hij de langst genoteerde act ooit is. Deze week staat hij voor de 630e week in de lijst. Ondertussen kunnen we een nieuwe mijlpaal toevoegen, want deze week overtreft hij met zijn puntenscore de Top 40-prestaties van Madonna en dat maakt hem nu de op een na meest succesvolle Top 40-artiest aller tijden achter Rihanna. Zijn nieuwste track met Sia is deze week wat minder in beweging; Let’s Love blijft zitten op nummer 16.

Jerusalema

Het is inmiddels ruim 31 jaar geleden dat er voor het laatst een act uit Zuid-Afrika de Top 40 wist aan te voeren. Toen, in september 1989, stond daar Margaret Singana die met We Are Growing profiteerde van de populariteit van de tv-serie Shaka Zulu.

Master KG en Nomcebo zijn nu de volgende Zuid-Afrikaanse acts die de Nederlandse Top 40 mogen aanvoeren met het aanstekelijke Jerusalema, dat de nieuwe nummer 1 van ons land is.

