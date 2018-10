Snollebollekes in GelreDome binnen anderhalf uur uitverkocht

Daarmee evenaart Snollebollekes de verkopen in het Arnhemse stadion van wereldsterren als Justin Bieber, Lady Gaga en The Rolling Stones.



Zowel organisator Matrixx als Snollebollekes zelf was overdonderd door dit succes. ,,Nondeju, hier ben ik voor het eerst van mijn leven sprakeloos van. We gaan er een spectaculair feest van maken. We bouwen speciale dansdecks over de tribunes heen zodat we een volledig uitverkocht Gelredome van links naar rechts kunnen laten gaan”, aldus een overrompelde Snollebollekes.



Organisator Matrixx is direct in overleg gegaan met GelreDome om te kijken naar mogelijkheden voor een extra show. Meer informatie hierover volgt begin volgende week.