Snollebollekes-zanger Rob scoort in best bekeken aflevering De Slimste Mens

Ex Marco Borsato is leugens spuugzat: ‘Hoe lang kun je praten over niks, nul, nada?’

7 januari Denise Boekhoff, die in de jaren 90 zeven jaar lang een relatie had met zanger Marco Borsato, is kwaad om verhalen in de bladen dat ze opnieuw een setje zouden zijn. ‘Wij worden nooit meer een koppel. Je leest het goed, nooit meer’, schrijft ze op Instagram.