Snoop Dogg werkt aan tv-serie over moordzaak waar hij verdachte in was

De serie speelt zich af in 1993; het jaar dat Snoop Dogg (50) werd beschuldigd van het vermoorden van een lid uit een rivaliserende bende. De rechtszaak vond plaats tijdens de release van Doggystyle, het debuutalbum van de rapper. Op die succesvolle plaat staat het nummer Murder Was The Case, waarin hij rapt dat hij iemand vermoordt. De gewelddadige tekst van het liedje werd tijdens het proces meermaals aangehaald. Snoop Dogg werd uiteindelijk vrijgesproken.



50 Cent noemt het in een verklaring aan Amerikaanse media een ‘ongelooflijk’ verhaal. ,,Snoop had het grootste album van het land en vocht tegelijkertijd in de rechtbank voor zijn vrijheid.” Snoop is blij dat hij het kan vertellen. ,,Dit was een keerpunt in mijn leven en carrière en ik heb bewust gewacht tot ik de juiste partner had gevonden om dit naar het scherm te brengen.”