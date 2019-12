Soapbitch Lone van Roosendaal verlaat GTST alweer

Met de introductie van Van Roosendaals karakter Billy de Palma kreeg GTST weer een soapbitch. Ze zorgde in een jaar tijd voor flink wat chaos in de levens van onder meer Ludo en Janine. Toch is de rol van de actrice, die onder meer in musical Into The Woods en in de film Verliefd op Ibiza te zien was, maar van korte duur.



‘Wat heb ik een leuke tijd gehad’, schrijft Van Roosendaal. ‘Maar je weet: onkruid vergaat nooit.’ Wanneer precies de laatste aflevering is waarin Billy te zien is, is nog onduidelijk.



Onlangs werd bekend dat de oersoap flink wat veranderingen zal ondergaan, vanwege teruglopende kijkcijfers. De serie moet herkenbaarder worden. Met de introductie van de familie Verduyn met Johnny Kraaijkamp jr. als opa Henk, het hondje Dolly, meer rommelige sets en meer buitenopnames moet GTST de verloren kijkers terugwinnen.