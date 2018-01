Social media analyse Wie is de Mol 2018?

spoiler alertVoor het eerst in vijf jaar is het de deelnemers van Wie is de Mol? gelukt om tijdens de opnameperiode niet actief te zijn op social media. Een knappe prestatie, maar toch is er een aantal hints te vinden waaruit je zou kunnen afleiden welke deelnemers niet De Mol zijn. Wil je het weten, lees dan verder. Maar pas op: SPOILER ALERT!

Dit seizoen hebben de deelnemers zich netjes gedragen op social media. Toch is er een aantal hints te vinden waaruit blijkt dat iemand eerder het spel gaat verlaten. Het is veel minder zeker dan andere jaren, maar wil je weten welke hints er zijn gevonden lees dan verder.

Enkele deelnemers waren op 9 juni 2017 weer actief op social media. Vermoedelijk was dat de dag dat iedereen weer vrij mocht twitteren, instagrammen en snapchatten.

Opmerkelijk is dat BNN op 7 juni een promo online heeft gezet van het programma Jan de Belastingman. Het facebookbericht is inmiddels verwijderd, maar het artikel en de video-oproep van Jan staan nog online:

Ok, de video zou vooraf opgenomen kunnen zijn. Maar het is opvallend dat BNN pas eind juni een persbericht heeft gestuurd over het programma. Jan had vermoedelijk Jan de Belastingman nog in zijn hoofd toen hij op 9 juni zijn eerste instagrambericht weer plaatste:

Volledig scherm Jan Versteegh op Instagram © @Jan_versteegh op Instagram

Jan de Barbecueman! Jan had het rijmpje vermoedelijk nog in zijn hoofd. Het laatste argument om Jan niet als Mol te kiezen lijkt dat zijn vrouw op het moment van de opnamen ongeveer 20 weken zwanger was. In oktober is ze bevallen en Jan maakte zelfs een tv-serie over het vaderschap. Het zou niet slim zijn van een tv-producent van zo’n groot programma een Mol te kiezen die een verhoogde kans heeft opgeroepen te worden door het thuisfront. Enkele seizoenen geleden overkwam Pieter Derks hetzelfde en ook hij hoorde toen tot de eerste afvallers.

Op 9 juni al met vakantie?

Ook opmerkelijk, actrice Loes Haverkort plaatste op 9 juni het volgende bericht op Instagram:

Volledig scherm © @LoesHaverkort op Instagram

Als Loes de foto zelf genomen heeft op 9 juni dan is het duidelijk dat ze niet in Nederland was en is ze overduidelijk op vakantie, terwijl de rest van de deelnemers pas net in Nederland arriveerde.

Volggedrag op social media

Als je actief bent op social media en je bent 3,5 week (zo lang duren de opnamen) intensief met iemand opgetrokken, dan ga je elkaar natuurlijk volgen op social media. Deelnemer Olcay Gulsen volgt echter geen van de andere deelnemers op Instagram en op Twitter alleen schrijfster/filosofe Stine Jensen en cabaretier Emilio Guzman. Ook volgt bijvoorbeeld Loes Haverkort iedereen op Twitter, behalve Olcay. Andere jaren was dit een duidelijke aanwijzing dat iemand niet lang in het spel zou zitten. Daarom lijkt ook Olcay tot de afvallers te behoren.

Hoewel de bewijzen veel minder hard zijn dan andere jaren, zou ik in mijn WIDM-pool toch bovenstaande drie deelnemers niet kiezen als Mol.