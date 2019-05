Soldaat van Oranje verlengd tot einde van het jaar

Op 30 oktober aanstaande is het precies negen jaar geleden dat de voorstelling in première ging in de TheaterHangaar in Katwijk. Vanaf eind augustus zal een deels vernieuwde cast, de achttiende samenstelling, zijn opwachting maken in de voorstelling. Met in totaal 2.674 voorstellingen in een aaneengesloten periode bezochten al meer dan 2,9 miljoen mensen de oorspronkelijk Nederlandse productie.

Begin april werd bekend dat dit najaar de bouw van het theater voor de Engelse productie, Soldier of Orange - The Musical, in de Royal Docks, tegenover City Airport, in Londen begint. Deze voorstelling zal in het najaar van 2020 in première gaan. Het is de zoveelste keer dat de musical is verlengd. ,,Maar we zeggen nooit dat Soldaat van Oranje gaat stoppen, zoals her en der wordt beweerd”, stelde Marco de Koning, die met zes anderen het communicatieteam vormt van Soldaat van Oranje, in eerder stadium. ,,We brengen alleen de verlenging. We houden geen mensen voor de gek.”