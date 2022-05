Songfestival brengt S10 naar eerste plaats in Top 40

met video Zeldzame Escher-wer­ken ontdekt in Tussen Kunst en Kitsch: ‘Hier droom je van’

Zelden komt er extreem bijzondere kunst voorbij in Tussen Kunst en Kitsch, maar vandaag was het twee keer raak. Een bezoeker van het programma liet zijn werken van Escher, die hij nota bene persoonlijk had gekregen van de Nederlandse kunstenaar, taxeren door expert Willem de Winter. De waarde? 100.000 euro. ,,Dit zijn dingen waar je van droomt.”

