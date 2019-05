Songfestival-winnares Getty Kaspers: Ik word zo weer prinses

Geboorte­plaats van royal baby Archie onthuld

17 mei Hoewel de hertogin van Sussex Meghan Markle de voorkeur gaf aan een thuisbevalling, is het eerste kindje van haar en prins Harry op 6 mei toch in het ziekenhuis geboren. Archie Harrison Mountbatten-Windsor kwam ter wereld in een privékliniek in hartje Londen. Dit is te lezen op zijn geboorteakte die vandaag is vrijgegeven.