Songfestivalwinnaar Måneskin verovert ook Amerikaanse hitlijst

Het nummer van de Italiaanse band doet het ook buiten de Verenigde Staten erg goed. Zaterdag stond Beggin’ nog bovenaan de dagelijkse Spotify-lijst. Wereldwijd werd het nummer op die dag bijna 7,5 miljoen keer beluisterd. Måneskin is de eerste songfestivalact ooit die dat is gelukt.

Ook in andere landen, waaronder in Brazilië, Mexico en India nemen de streamingaantallen van Måneskin toe. In heel Europa, waaronder Nederland, staat de band zelfs met verschillende nummers in de top van de hitlijsten.

Duncan Laurence boekt ook nog altijd succes in de Verenigde Staten. Zijn Arcade steeg onlangs naar 61 in de lijst van Billboard, de hoogste positie tot nu toe. Arcade was het eerste winnende songfestivalliedje in 45 jaar met een notering in het land. Overigens is de kans klein dat Måneskins winnende liedje ZITTI E BUONI de Billboard Hot 100 gaat halen.