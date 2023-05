Songfestivalwinnares Loreen staat in november in Paradiso

INTERVIEW Guus Meeuwis over vaderschap: ‘Ik heb vier kinderen dus vier grote zorgen, maar wel leuke zorgen’

Nu Guus Meeuwis de 50 is gepasseerd en heeft besloten te stoppen met zijn grootschalige concerten in het Philips Stadion, heeft hij alle tijd om na te denken over wat hij wil in het leven. ‘Als ik hardop mag wensen hoop ik een nieuwe, spreekwoordelijke jas te vinden,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.