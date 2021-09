Sonja Bakker bekent diefstal van foto’s en recepten: ‘Ik ben met de dood bedreigd’

Het Instagram-account van Sonja, goed voor ruim 77.000 volgers, werd onlangs verwijderd nadat enkele foodbloggers haar hadden beschuldigd van receptendiefstal. Een van hen was Silvia Ribas Dunnirvine, die meerdere van haar culinaire ideeën herkende op het profiel van Bakker. De Amerikaanse nam een advocaat in de arm, van wie Sonja inmiddels een brief heeft gekregen.

,,Ik kan alleen maar zeggen dat ze gelijk heeft’’, zegt Sonja tegen De Telegraaf. ,,Mijn advocaat en die van haar zijn momenteel in gesprek om uit te zoeken wat er precies allemaal is misgegaan, maar ook hoe we het samen kunnen oplossen.” Een schikking noemt ze ‘reëel’. ,,Het is gewoon plagiaat.’’

Quote Iedere foodblog­ger kijkt op andere sites voor inspiratie. Dat is heel normaal Sonja Bakker

Volgens Sonja, die zo’n 30 mensen in dienst heeft, is het plagiaat mede te wijten aan de werkwijze in haar bedrijf tijdens de coronacrisis. ,,Vóór corona zaten we met elkaar op kantoor en namen we alles altijd goed door. Nu verliep alles via Zoom. Een medewerker van mij haalde uit het buitenland foto’s van het internet, waarvan ik dacht dat deze rechtenvrij waren. Dat was dus niet het geval. Ze zijn een-op-een gekopieerd.’’

Bij de recepten gebeurde precies hetzelfde. ,,Silvia is tot nu toe de enige die van zich heeft laten horen. Als er meer bloggers komen van wie er recepten of foto’s zijn gestolen, sta ik open voor een gesprek. Ik wil dit met iedereen netjes oplossen. Laat ik daar duidelijk over zijn. Ik wil geen verstoppertje spelen.’’

Iedereen kijkt af

De dieetgoeroe vindt dat haar team er ‘een potje’ van heeft gemaakt. „Ik speel het niet op één persoon. We hebben met het hele team gezeten. Er is een duidelijk gesprek geweest hoe dit allemaal in godsnaam heeft kunnen plaatsvinden. Het is heel gemakzuchtig geweest. Dat is de waarheid.’’

Ze ontkent dat ze haar medewerkers opdracht had gegeven de recepten te pikken, maar zegt wel dat afkijken in de sector heel gewoon is. ,,Iedere foodblogger kijkt op andere sites voor inspiratie. Dat is heel normaal. Als je naar een spaghettirecept kijkt, lijken er honderden op elkaar. We gaan het dan zodanig veranderen, dat het een eigen recept wordt, met wat andere ingrediënten.’’

Quote Op straat schelden mensen mij uit dat ik een ‘oplichter’ ben en in de gevangenis hoor Sonja Bakker

Bedreigingen

Bakker stelt dat ze sinds het nieuws over plagiaat wordt lastiggevallen en bedreigd. „Via mijn e-mail ben ik met de dood bedreigd’’, zegt ze. ,,Op straat schelden mensen mij uit dat ik een ‘oplichter’ ben en in de gevangenis hoor. Ondanks de fouten die ik op mijn Instagram heb gemaakt, ben ik geen oplichter. Twintig jaar heb ik op een eerlijke manier mijn boeken gemaakt.’’



Daar staat geen gestolen woord in, verzekert ze. „Die maak ik helemaal zelf in eigen beheer. Voor de foto’s huur ik een professioneel bedrijf in, dat alles nauwkeurig in beeld brengt. Ook de recepten bedenken we zelf.’’

