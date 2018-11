Soof waakt voor Swiebertje-effect

,,Het personage Soof is natuurlijk heerlijk om te spelen’’, vertelt de actrice. ,,Het is iemand die er altijd een potje van maakt, maar die er met haar charme altijd doorheen zwijnt. Met een borreltje op zegt ze soms dingen waar ze spijt van krijgt, maar ze heeft haar hart op de juiste plaats. Het is voor een acteur natuurlijk heerlijk om zo'n personage te mogen spelen in plaats van iemand die binnen de lijntjes kleurt.’’



Na twee bioscoophits is Soof ook als serie succesvol. Vanaf vandaag is het tweede seizoen te zien op Videoland. Visschedijk is echter niet bang dat kijkers haar als actrice vereenzelvigen met de chaotische Soof. ,,Ik ga tussendoor niet dezelfde rollen aannemen. Dat is niet leuk, dan word je inderdaad een soort Swiebertje en word je knettergek. Het is nu al best veel, dat je wordt herkend en dat mensen het over Soof willen hebben. Dan is het juist fijn om ook heel ander werk te doen. Maar ik vind voor de rest dat ik niet mag zeuren, want ik doe het allemaal zelf. Als ik hele tijd ga zeiken over het Swiebertje-effect, denk ik: 'ja mens, doe het dan niet'. Ik ben er zelf bij. En het is ook heel leuk. Het is niet een personage dat heel erg wordt gehaat. Het is prima zo.’’



Herkenbare personages verklaren volgens Lies Visschedijk en haar tegenspeler Fedja van Huêt, het succes van Soof. Lies: ,,Kijkers herkennen zichzelf en het is fijn iets te zien wat aan je eigen leven doet denken. Kijkers zien Soof verliefd worden, maar ook worstelen daarmee. Soof worstelt met de scheiding. Hoe ben je gescheiden en hou je toch nog heel erg van elkaar? Dat lukt maar niet en levert ontzettend veel gedoe op.’’ Soofs ex-man Kasper, een rol van Fedja van Huêt, probeert zijn draai te vinden in zijn nieuwe gezin. Fedja: ,,Hij is weer vader en zit in de luiers. Dat vindt hij moeilijk. Kasper raakt een beetje de weg kwijt dit seizoen.’’