Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink na elf jaar weer als duo op tv

In het programma nemen Sophie en Filemon het menselijk brein onder de loep. Iedere aflevering bespreken ze met een bekende gast een aantal psychologische onderwerpen aan de hand van interviews en experimenten. Ook schuift er iemand aan met een uitzonderlijke psychische aandoening.



,,Er bestaat een bepaald beeld van wat ‘normaal’ is maar stiekem hebben we allemaal onze eigenaardigheden en zijn we hier en daar wel een beetje gek en ingewikkeld", zegt Sophie over de show die vanaf 4 september te zien is op NPO 3. ,,De ene persoon met een echte gediagnosticeerde aandoening, de ander vanwege aangeleerd gedrag. In De Psycho Show komt alles voorbij en vieren we juist het niet 'normaal' zijn. Normaal klinkt dan ineens ook wel erg saai".