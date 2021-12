Sorrentino over zijn diep persoonlijke film The Hand of God: ‘Maradona redde mijn leven’

Paolo Sorrentino (51) wordt niet voor niets de nieuwe Federico Fellini genoemd, die vooral in de jaren 60 en 70 artistiek, snobistisch, extravagant én wonderschoon Italië portretteerde in beroemde films als La Dolce Vita en Amarcord. Ook in Sorrentino’s werk is plot vaak ondergeschikt aan het sfeerportret van bijvoorbeeld de cynische jetset in Rome, zie zijn Oscarwinnende meesterstuk La Grande Bellezza (2013).