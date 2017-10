Souldiva Shirma Rouse wil naar Songfestival 2018 in Portugal

Binnenkort maakt de organiserende omroep AVROTROS bekend wie namens Nederland in de voetsporen zal treden van meidentrio OG3NE dat vorig met het nummer Lights & Shadows als elfde eindigde in Kiev (Oekraïne). Of Shirma zelf naar Portugal mag afreizen, liet ze in het midden. Sharon Doorson, Maan of Romy Monteiro zijn al gevallen als mogelijke vertolkster van het Nederlandse lied. Het ESF is op 8 en 10 mei (de halve finales) en 12 mei (de eindshow).



Volgens Shirma, zo vertelde ze in de De Wat Een Weekshow Met Shay, is ze helemaal klaar om te gaan. ,,Ik denk dat ik het heel goed zou kunnen doen, niet omdat ik mezelf zo goed vind, maar ik kan zingen'', aldus de zangeres die regelmatig optreedt in binnen- en buitenland. Ze verheugt zich nu al op een trip naar Lissabon. ,,Er zijn zoveel mensen, iedereen roept 'Nederland! Nederland!' Het Eurovisie Songfestival is supertof, iedereen moet dat meemaken'', benadrukt Shirma die het liedjesfestijn wat sfeer betreft een beetje vergelijkt met een EK of WK voetbal. ,,De vibe op het ESF zit vol energie en ik denk dat ik het kan.''



Nederland komt naar alle waarschijnlijk met een jonge artiest die nog niet tot de vaderlandse eredivisie behoort. Grote namen als Dotan, Martin Garrix, Jacqueline Govaert, Chef’ Special of Kensington zijn geen van allen in de race, zo bevestigden diverse bronnen aan deze krant. De artiesten werden niet duidelijk genoeg benaderd óf gaven na voorzichtig polsen niet thuis. Shirma: ,,Ze willen niet omdat ze te weinig betaald krijgen en ze doen het al goed. De grote namen hebben ook geen zin om in Portugal te blijven zitten als hun nummer minder scoort. Voor mij is het interessanter. I am ready.''



Naar alle waarschijnlijkheid geen grote namen dus, maar wie dan wel? Een nog jonge zanger of zangeres zou in Portugal een nummer kunnen zingen van de hand van Nederlandse grootheden als Martin Garrix, Armin van Buuren, Afrojack of Hardwell. Of Shirma Rouse, die in 2013 hoge ogen gooide in The Voice of Holland, op het verlanglijstje van de AVROTROS staat? Dat blijkt over ongeveer twee weken: het moment dat de naam bekend zal worden gemaakt. Het nummer, geschreven door een dj of een club schrijvers, volgt dan later.