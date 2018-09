Soulkanon Jimi Bellmartin winnaar eerste The Voice Senior

De 69-jarige Jimi Bellmartin uit het Brabantse Vught is vanavond de winnaar geworden van het eerste seizoen van de RTL4-kijkcijferhit The Voice Senior . Het van oorsprong Molukse soulkanon kreeg van tv-kijkers de meeste stemmen. De rasvocalist mag een kort album opnemen, optreden in de Ziggo Dome en knallen tijdens een concert van Marco Borsato in Carré.

Bellmartin was al weken de topfavoriet. Al bij de eerste noten van zijn blind audition - James Browns It's A Man's Man's Man's World - draaiden alle coaches hun stoel in één klap om. Vervolgens werd de zanger getrakteerd op lovende commentaren van Angela Groothuizen, Ilse De Lange, Marco Borsato en het duo Gerard Joling en Gordon dat Jimi zou gaan begeleiden naar de eindstreep.

Vanavond knalde de bescheiden Bellmartin wederom met twee hem op het lijf geschreven nummers: To Love Somebody (Bee Gees) en Stand By Me (Ben E. King). Hij haalde moeiteloos de lastigste noten. Angela: ,,Zó heerlijk om naar te luisteren.'' Marco, jaloers: ,,Je zal op die leeftijd nog zulke stembanden hebben.'' En Ilse: ,,Jij brengt alles heel natuurlijk terug tot de essentie van een lied. Geweldig.'' Hij raakte licht geëmotioneerd van alle complimenten. Niet alleen tijdens de vooraf opgenomen finaleshow, maar ook tijdens RTL Late Night met Twan Huys waar vanavond in aanwezigheid van bedenker John de Mol de einduitslag bekend werd gemaakt.

De zanger nam het in de slotfase van de show op tegen drie al even getalenteerde concurrenten: Annet Hesterman (68), Georges Lotze (61) en zangeres Noble (71). In een eerder stadium vielen vier andere talenten al tot hun grote spijt af: Lain Barbier (65), Wil Nelemans (60), Bob Bullee (64) en bluesduo Mick Woearbanaran (68) en Henk Klompenmaker (71).

Winnaar Bellmartin zingt al zo'n beetje zijn hele leven. Niet alleen op vele pasar malams en andere feesten, maar ook in achtergrondkoren van grote sterren als Percy Sledge, Lou Rawls en Eric Burdon en The Trammps. Jarenlang reisde hij de wereld over, maar van een grote doorbraak kwam het nooit. In de jaren tachtig leek dat toch nog te lukken. Totdat zijn moeder ziek werd.

Schijnwerpers

,,Ik heb zeker acht jaar voor haar gezorgd", vertelde de Vughtenaar eerder op televisie. ,,Het ergste vond ik dat de band de WW in moest.'' Daarna viel het niet mee om weer als artiest in de schijnwerpers te komen. ,,Ik dacht: ik pak het zo weer op, het optreden, maar dat heeft heel lang geduurd.'' Tot nu dus. Zijn kleinkinderen gaven hem op voor de talentenshow. ,,Ik heb ze nog gewaarschuwd, want het kon ook zo zijn dat de stoelen niet om zouden draaien.''

Bellmartin was een jaar toen hij naar Nederland kwam. Als kleuter kwam hij in het barakkenkamp in Vught terecht. Het was vervolgens zijn vader die hem in contact bracht met muziek, vertelde hij eerder aan deze site. Als 14-jarige deed hij zijn eerste talentenjacht. Nu, anno 2018, ervaart hij dat de jaren zijn gaan tellen. ,,Mijn leeftijd voel ik eigenlijk alleen als ik uit de auto stap. Dan ben ik helemaal stram. Maar als ik zing, voel ik niet dat ik al 69 ben.''

Volledig scherm © RTL

Volledig scherm Jimi Bellmartin © screenshot RTL4/The Voice Senior