Soundos in Robinson: superleuk of irritant?

Fajah Lourens was finalist van Expeditie Robinson in 2012 en is trouwe kijker van de huidige reeks. ,,Natuurlijk weet je bij Robinson niet waar je in terechtkomt. Lil’Kleine zei het goed: het zware aan Robinson is dat het niet nep is. Het is heel zwaar als mensen je wegstemmen, helemaal als je vervolgens nog wel met elkaar opgescheept zit. Heb ik ook meegemaakt. Op dag één kon ik al gaan. Naar de mangrove, maar ik moest die nacht nog met de groep samen zijn. Dan voel je je ellendig, hoor. En ze stemden toen omdat ze me niet mochten. Later deden ze dat omdat ik sterker werd. Dat voelde al anders.



Soundos helpt niet mee, kan niet tegen haar verlies en heeft zelf aangegeven dat ze complotjes wilde. En als er dan een complotje tegen haar wordt gesmeed, dan kan ze het niet hebben. Kinderachtig. Als je zegt: ik ga voor het spel, dan hoort dit er óók bij. En je moet er ook wel een beetje de grap van inzien. Ze is nota bene stand-upcomedian! Maar ze kan dat niet. Je krijgt ook geen compassie met haar. Bij mij zagen kijkers thuis dat het mij pijn deed. Je moet ook je gevoelige kant laten zien. Niet per se aan je collega-deelnemers, maar wel in die dagboekkamer. Ik had afgelopen week training met mensen die de Viking Run gaan doen. Nou, die zaten allemaal te klagen over haar. Dus het is ook niet slim, want ze moet straks ook nog kaarten verkopen voor haar show.”