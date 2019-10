'South Park taboe in China na kritische aflevering'

De makers willen met de uitzending aantonen dat Hollywood zich de laatste jaren in allerlei bochten wringt om China niet voor het hoofd te stoten. Filmmakers willen voorkomen dat hun product wordt gecensureerd waardoor er geen release mogelijk is.



In de bewuste South Park-aflevering wordt Randy, de vader van Stan, betrapt op het verkopen van wiet in China en wordt hij naar een werkkamp gestuurd dat vergelijkbaar is met de 'heropvoedingskampen' in de provincie Xinjiang. Randy komt daar een gevangen Winnie the Pooh tegen. Ondertussen vormen Stan, Jimmy, Kenny en Butters een populaire metalband waar een film over wordt gemaakt. Het script wordt echter continu aangepast om aan de eisen van China te voldoen.



Winnie the Pooh wordt in China al enkele jaren gecensureerd omdat de populaire teddybeer op sociale media qua uiterlijk werd vergeleken met de Chinese leider Xi Jinping. Daardoor kreeg bijvoorbeeld de film Christopher Robin, een live action-film met de figuurtjes uit Winnie the Pooh, geen release in China.