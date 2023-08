Soy Kroon en Dorian Bindels in nieuwe spektakel-musical 40-45

De musical was in België een groot succes. In totaal kwamen er zo’n 800.000 bezoekers op af.

Bindels kreeg in de musicalwereld grote bekendheid met zijn rol in Soldaat van Oranje, waarin hij tot 2017 de hoofdrol Erik Hazelhoff Roelfzema speelde. Kroon speelde in onder meer Mamma Mia en ONE - de musical. Aikman kreeg grote bekendheid met haar hoofdrol in AIDA, waarvoor ze dit jaar een Musical Award kreeg. Voor Everaert, die voorheen vooral in het buitenland speelde, is het haar eerst grote Nederlandse klus.