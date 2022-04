Spa Rood en pistoletje rosbief: het glamourleven van Jon van Eerd

Het glamourleven van Jon van Eerd? Twee uur voor aanvang van zijn comedy-voorstelling Harrie neemt de benen in de Haarlemse Stadsschouwburg, wandelt de acteur de artiestenfoyer binnen. De technici waar Van Eerd (61) mee tourt beginnen net aan vette hap van de plaatselijke snackbar. Voor hem geen spul uit de frituur, maar ook geen oesters, rijsttafel of pastabuffet. Hij tovert twee pistoletjes met rosbief tevoorschijn, keurig ingepakt in cellofaan. Op een kan water na, hebben de technici niets te drinken gevonden in de foyer. Dus het wordt een broodje rosbief met een watertje voor Van Eerd, die om de hoek, in een vergaderruimte, begint te vertellen over zijn geliefde alter ego Harrie en eigenlijk niet meer stopt.