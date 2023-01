Spanje smult van maandenlange strijd in tv-quiz, maar Nederlandse producent ligt dwars

Filoloog Orestes Barbero (25) en journalist Rafa Castaño (32) zijn twee van de beroemdste en populairste Spanjaarden van het moment. Sinds vorig voorjaar verschijnen ze samen elke werkdag om 20.00 uur op televisie, bijna een uur lang, als rivalen in Pasapalabra, een sinds het jaar 2000 lopende, populaire taalquiz op de commerciële zender Antena3. Zo’n drie miljoen mensen, een kwart van de kijkers, volgen dan hun verrichtingen, in afwachting van een ontknoping die maar niet komt.



De strijd wordt beslist in het eindspel, dat El Rosco (De Krans) heet, een cirkel met 25 letters uit het alfabet (zonder de in Spanje weinig gebruikte K en W, maar mét de typisch Spaanse Ñ). In een strijd tegen de klok moeten zij, op vragen van de presentator, het woord raden dat aan elke letter is verbonden. Pas als de volledige krans voltooid is, is er een winnaar.



Maar hoe goed de kandidaten ook zijn, zoals Orestes en Rafa (hun voornamen zijn in Spanje al genoeg om te weten over wie het gaat), eenvoudig is dat niet. Geen van de twee heeft in de laatste 155 programma’s alle woorden van El Rosco geraden. De jackpot is daarmee al opgelopen tot net iets meer dan 2 miljoen euro. De hoogste prijs die Pasapalabra ooit uitkeerde was 2,19 miljoen.