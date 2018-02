Spice Girls gaan flink cashen: 11,3 miljoen per zangeres voor reünie

Na jarenlang speculeren is de kogel door de kerk: de roemruchte meidengroep Spice Girls gaan op reünietournee. De vijf hebben een beperkt aantal concerten in Amerika en Engeland gepland. Meer details zijn er niet. Wél is, aldus Britse media, bekend dat de dames met de reeks optredens zo'n 11,3 miljoen euro per Spice Girl verdienen. En dat heeft de ene zangeres meer nodig dan de andere.

Sporty Spice

Melanie Chisholm (44)

Geschat fortuin: € 30 miljoen

Als er één Spice Girl is die sinds het uiteengaan van de groep in 2000 non-stop muziek is blijven maken, dan is het Mel C wel. Sporty Spice heeft inmiddels een dochtertje: Scarlet (8). Met de vader van Scarlet is ze niet meer samen, en haar nieuwe vriend houdt ze liever uit de spotlights. Ze spreekt vaak af met Ginger Spice (Geri Halliwell) bij wie ze bijna om de hoek woont in Londen.

Ginger Spice

Geri Halliwell (45)

Geschat fortuin: € 35 miljoen

Zij wordt gezien als dé reden voor het einde van de meidengroep. In 1998 kondigde zij haar vertrek aan terwijl de Spice Girls volop met hun wereldtournee bezig waren. Met z'n vieren gingen ze nog twee jaar op een laag pitje door terwijl Geri zich concentreerde op haar solocarrière. Maar die kwam niet van de grond. Het enige lied dat we ons kunnen herinneren, is de cover It's Raining Men van The Weather Girls. Ginger Spice bleef wel optreden en singles uitbrengen in het Verenigd Koninkrijk en ze probeerde het ook als actrice. Zonder veel resultaat overigens. Ze heeft twee kinderen: dochter Bluebell (12) en zoontje Montague George Hector (1). Die laatste is van haar nieuwe man Christian Horner, hoofd van het Red Bull Racing Formula 1-team.

Scary Spice

Melanie Brown (42)

Geschat 'fortuin': iets meer dan € 1.000

Mel B is degene die deze tournee het beste kan gebruiken. Al het geld dat ze verdiende met de Spice Girls - naar verluidt zo'n 50 miljoen euro - heeft ze in de loop der jaren verbrast aan slechte mannen en een extravagante levensstijl. Denk aan: gepantserde auto's, vakanties met privéjets en butlers voor haar drie kinderen. Ook zij probeerde het te maken als solozangeres, maar zonder succes. Eén van de weinige keren dat we haar nog voorbij zagen komen, was als jurylid in America's Got Talent. Ook op liefdesvlak kreeg ze de ene tegenslag na de andere. Brown trouwde in 1998 met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar, met wie ze een dochter kreeg: Phoenix Chi (18). In 2006 had ze een relatie met acteur Eddie Murphy, een jaar later volgde dochter Angel Iris (10). Van 2007 tot 2017 was ze getrouwd met Stephen Belafonte. Met hem kreeg ze nog een dochter, Madison (6). Nu is ze een alleenstaande mama.

Baby Spice

Emma Bunton (42)

Geschat fortuin: tussen € 24 en 35 miljoen

Al sinds 1999 heeft Baby Spice een relatie met r&b-zanger Jade Jones. Samen kregen ze twee zonen: Beau Lee (10) en Tate Lee (6). Sinds 2011 zijn ze verloofd, maar een huwelijk kwam er nog niet van. Op muzikaal vlak ging het niet zo fantastisch. Nadat de Spice Girls uit elkaar gingen, startte Emma - ook al - een solocarrière. Tussendoor was ze te gast in tv-programma's, waaronder Strictly Come Dancing. Sinds 2009 presenteert ze 's ochtends de radioshow Heart Breakfast en op televisie presenteert ze Too Much Tv. Ze is ook Unicef-ambassadrice en ontwierp een kledinglijn voor kinderen.

Posh Spice

Victoria Beckham (43)

Geschat fortuin: € 250 miljoen

Sinds 4 juli 1999 is Victoria de vrouw van voetballegende David Beckham en daardoor genereert ze de meeste mediabelangstelling na het Spice Girls-tijdperk. Victoria ontpopte zich de laatste jaren tot ware fashion queen. Eerst als model voor grote namen als Marc Jacobs en Armani, nu als zakenvrouw. Ze begon in de beginjaren 2000 met een eigen jeanslijn voor het merk Rock & Republic, die een stormloop op de winkels veroorzaakte. Sinds enkele jaren heeft ze onder haar eigen naam een exclusief kledingmerk. Zelfs haar vier kinderen Brooklyn (18) , Romeo (15), Cruz (12) en Harper (6) dienen geregeld als model. Dat alles maakt van Posh Spice een graag geziene gast op de eerste rijen van modeshows. Maar volgens de Britse tabloids staat haar eigen zaak in de rode cijfers. Het afgelopen jaar zou ze een verlies van 9,5 miljoen euro hebben geleden.