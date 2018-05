'Spice Girls niet bij elkaar voor Royal Wedding'

Ersin in Wonderland, De Luizenmoe­der en In het Spoor van IS genomi­neerd voor Nipkow­schijf

19:31 De nominaties voor de Nipkowschijf zijn dit jaar bekend gemaakt in M. De programma's Ersin in Wonderland, De Luizenmoeder en In het Spoor van IS komen dit jaar in aanmerking voor de prijs.